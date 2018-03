5. 8. 2009 |Stanislava Brádlová |Příroda

Jiný kraj - jiný mrav, to u jídla platí snad dvojnásob. Například v Saudské Arábii je v kurzu velbloudí maso. Někteří to chápou jako projev nostalgie - kdysi totiž velbloud sloužil nejen jako zdroj potravy, ale především jako dopravní prostředek a taky kamarád. Jsou to vzpomínky na život kočovných beduínů, který nyní vystřídala hlavně těžba ropy.