24. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Papež František přijal prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie. S nejvyššími představiteli unijních států s výjimkou Británie se setkal den před jejich římským summitem, který má připomenout 60 let evropské integrace. Při této příležitosti český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) opět pozval papeže na návštěvu České republiky. Ta by se mohla uskutečnit v červnu na výročí 75. let od vypálení obce Lidice nacisty.