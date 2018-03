22. 8. 2013 |Tomáš Mařas |Regiony

ČEZ uvažuje o výstavbě vedení vysokého napětí z Nového Boru na Českolipsku do Varnsdorfu na Děčínsku. Přes 30 kilometrů dlouhé kabely by vedly přes Lužické hory. Lidé na Novoborsku si to ale nepřejí. Na setkání se zástupci Libereckého kraje uvedli hned několik důvodů, proč jsou proti.