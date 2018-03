Velké Březno

26. 7. 2013 |Gabriela Hauptvogelová, Iva Menšíková |Regiony

Na Labi u Velkého Března na Ústecku kvůli suchu a zanesenému dnu ztroskotala loď společnosti EVD, které převážela do Antverp části pro ruskou elektrárnu. Měla dvě díry pod kýlem, kterými tekla voda do strojovny. Potápěči už je našli a ucpali a poškozená loď zůstane na místě do zítřka. Řeka naštěstí není znečištěná, protože hasiči většinu oleje už včera odčerpali.