19. 3. 2015 |Klára Fleyberková |Literatura

V regálech českých knihkupectví dnes přibude hned patnáct nových titulů naráz. Je totiž Velký knižní čtvrtek. Jde o projekt, který dvakrát ročně vybírá to nejlepší, co nakladatelé nabízejí. V jeden jediný den pak na pulty přímo z tiskárny přináší detektivky, sci-fi nebo třeba dětské knížky. Dnešní porce novinek je už sedmým takovým výběrem a čtenářům přehledně nabízí to nejzajímavější čtení na jaro.