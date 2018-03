velvyslanectvi

14. 4. 2016 |Pavel Polák |Zprávy ze světa

Budova českého velvyslanectví v centru Berlína je v německé metropoli unikát. Je to jediný dům v celém městě postavený ve stylu brutalismu. I proto by chtěly berlínské úřady tuto budovu ze 70. let památkově chránit. S českými plány na demolici této výjimečné ambasády nesouhlasí.