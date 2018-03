30. 9. 2016 |Filip Nerad |Ekonomika

Přes 80 poslanců z celé Evropské unie vyzvalo dopisem předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, aby začal řešit problém bývalého nacistického tábora pro Romy v Letech u Písku. České úřady podle nich nedokázaly vepřín na jeho místě 30 let odstranit. Zakročit by proto teď měla Evropská komise. Český rozhlas má dopis k dispozici. Junckerova mluvčí ho nechtěla komentovat do doby, než ho komise oficiálně obdrží.