Věra Jourová

5. 12. 2016 | dp |Zprávy ze světa

Facebook, Twitter, YouTube nebo Microsoft, to jsou firmy, které by podle Evropské komise měly rychleji zasahovat proti nenávistným projevům na internetu, nebo se budou muset vypořádat se zákony, které je k tomu přinutí. Komise to uvedla v nedělním prohlášení, o kterém píše agentura Reuters.