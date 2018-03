Věra Špinarová

Ostrava| 8. 9. 2017 |Lucie Valášková, ber, ako |Zprávy z domova

Prezident Miloš Zeman by mohl in memoriam vyznamenat zpěvačku Věru Špinarovou. Zeman to řekl na Ostravsku regionálnímu Deníku s tím, že zpěvačka je na vyznamenání navržená.