veřejné finance

29. 5. 2012 |Tomáš Medek |Ekonomika

Nová finanční ústava by měla bránit dalšímu zadlužování státu. Pokud by státní dluh stoupl na víc než 50 % HDP, musela by vláda podle návrhu ústavního zákona o rozpočtové zodpovědnosti požádat sněmovnu o vyslovení důvěry. Návrh předložilo ministerstvo financí do připomínkového řízení.