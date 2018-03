2. 10. 2012 |Petr Kološ, Eva Presová |Regiony

Když si do vyhledávače zadáte Vestec, nabídne vám na mapě nejmíň deset možností. Jen jeden z nich ale dostal anticenu za to, že má ‚zavřenou radnici‘. Tedy ne že by se na obecní úřad nedaleko hlavního města nedalo dostat, že by tam bylo zavřeno, ale pokud máte jiný názor než vedení obce, jsou vám zavřeny stránky radničních listů. A to přesto, že se takový časopis platí z peněz všech obyvatel.