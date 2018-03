Praha| 23. 7. 2017 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Veteráni by mohli získat práci u záchranky. Podle ředitele Petra Koloucha se do rekvalifikačního kurzu už přihlásilo osm zájemců. Mohli by pracovat jako řidiči sanitek nebo instruktoři sebeobrany.