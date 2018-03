12. 10. 2012 |Petra Benešová, Vojtěch Kouřímský |nepoužívat - Věda

Když vědecký tým zesnulého špičkového chemika Antonína Holého přišel na látku, která účinkuje proti nádorům lymfatických uzlin, byla to celosvětová senzace. Klinické testy ale nakonec ukázaly, že pro člověka by byla chemikálie příliš nebezpečná. Naopak psy by mohla velmi úspěšně léčit.