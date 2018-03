24. 5. 2016 |Tomáš Bystrý |Zprávy z domova

Poslanecká sněmovna by dnes měla rozhodnout o osudu novely školského zákona. Ta mimo jiné mění pravidla pro přijímání dětí do školek. Senát novelu schválil už v dubnu, začátkem května ji ale prezident Miloš Zeman vetoval. Nelíbilo se mu například to, že od roku 2020 by měly mít nárok na školku i dvouleté děti. Kritikům novely vadí i plánované zavedení povinných maturit z matematiky v roce 2021.