25. 1. 2015 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Teplá sprcha nejvýš dvakrát týdně, skromné porce jídla a skoro žádné soukromí - takové jsou podmínky v českých věznicích. Kritizují to nejen odsouzení, ale také Český helsinský výbor. Poslancům už předložil připomínky, které by chtěl prosadit do připravované koncepce českého vězeňství. Do té doby musí odsouzení doufat, že skončí ve věznici, kde si mohou připlatit alespoň drobný nadstandard.