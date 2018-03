vězeňská služba

5. 1. 2016 |Martin Karlík, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Pavel Ondrášek začne hledat smír s ministerstvem spravedlnosti. Brigádní generál stál do konce loňského roku v čele Vězeňské služby, jenže pak soud zrušil odvolání Petra Dohnala a ten se vrátil do funkce. Podle ministerstva tím Ondrášek ztratil nárok na ředitelský post, on sám si to však nemyslí. Dnes se vrací do úřadu po dovolené a vzkazuje, že nepodá žalobu, pokud mu ale ministerstvo najde náhradní pozici.