19. 3. 2017 |Petr Kadeřábek, Michal Sobotka |Ostatní sporty

Kdyby se o někom dalo říct, že je opravdu obratný s raketou, byla by to Zuzana Kubáňová. Dvojnásobná mistryně světa v raketlonu si na pár let odpočinula od tenisu, ping pongu a badmintonu a věnovala se pouze squashi. Chtěla totiž titul mezi domácími specialistkami.