viceprezident

6. 11. 2012 |Pavel Novák, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Prezidentské volby v USA odpoví nejen na to, kdo bude stát v čele země příští 4 roky, ale bude také jasné, kdo bude mužem číslo 2 v americké politice. Tedy, kdo se stane viceprezidentem. Bude to opět Joe Biden, nebo jeho republikánský rival Paul Ryan? Být viceprezidentem není maličkost. Za určitých okolností se může stát i nejvyšším představitelem země. Někdy jen na pár hodin, ale třeba také i na několik let.