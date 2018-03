19. 11. 2014 |Petr Vavrouška |Zprávy ze světa

Dnes je to přesně deset let, co Vysoké Tatry postihla nebývale silná vichřice. Zdevastovala tisíce hektarů lesa a změnila podobu slovenských velehor. O obnovu se stále starají lesníci i sama příroda, podle odborníků ale bude trvat desítky let, než se Tatry znovu plně zalesní.