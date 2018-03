San Juan| 5. 8. 2017 |ako, vman |Hudba

Žebříček nejpřehrávanějších videí se nyní rychle mění. Éru hitu Gangnam Style přerušila skladba See You Again. V čele žebříčku nevydržela ale ani měsíc. Novým nejpřehrávanějším videem je Despacito.