24. 9. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Maďarský premiér Viktor Orbán navrhl, aby Evropská unie zřídila na pobřeží Libye velký uprchlický tábor, kde by byly s pomocí libyjské vlády vyřizovány všechny žádosti Afričanů o azyl. Rovněž by podle něj mělo být zrušeno zbrojní embargo OSN, kterému Libye čelí od roku 2011. Orbán to řekl ve Vídni na summitu evropských zemí, které leží podél takzvané balkánské trasy.