Viktoria Plzeň

15. 9. 2016 |Jakub Knoll |Fotbal

Fotbalisté Plzně vstoupili do letošní Evropské ligy domácí remízou 1:1 se slavným italským týmem AS Řím. Obě branky padly v samotném úvodu - hosty nejprve ve čtvrté minutě poslal do vedení Diego Perotti, jenž se prosadil z penalty, záhy pak srovnal Marek Bakoš.