6. 3. 2017 |Petra Holinková |Ekonomika

ROZHOVOR. Morava patří mezi nejlepší vinařské regiony na světě. Potvrzuje to opětovné vítězství vrbického Vinařství Horák v Paříži, kde získalo první double v historii prestižní soutěže Vinalies Internationales. Loni bodovalo s vínem růžovým, letos s bílým a porazilo 1000 konkurentů. Je to rarita, nikomu se to za dobu, co soutěž probíhá, nepodařilo, říká majitel vinařství Leoš Horák.