virtuální realita

21. 3. 2017 |Jakub Knoll |Fotbal

Popularita e-sportu, tedy soutěžení hráčů počítačových her, neustále roste. Podle studie společnosti Newzoo, na kterou upozornila britská BBC, by e-sport mohl do roku 2020 generovat celosvětové příjmy převyšující částku jedné miliardy liber a zdvojnásobit počet fanoušků na 600 milionů.