virus Zika

8. 6. 2016 |David Koubek |Zprávy ze světa

Organizátoři olympijských her tvrdí, že není důvod kvůli viru zika nejezdit v srpnu do Ria. Odmítají tak obavy, že by tato nákaza přenášená komáry měla být nebezpečím a že by se mohla daleko rychleji rozšířit po celém světě. Jediná výjimka je u těhotných žen. Zika totiž může způsobit u novorozenců postižení mozku.