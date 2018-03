Visegrádská čtyřka

23. 2. 2017 | ČTK |Ekonomika

Země takzvané visegrádské čtyřky se dohodly uspořádat mimořádný summit těchto středoevropských států, který se bude zabývat rozdílným složením potravin dodávaných na pulty obchodů do západní a východní Evropy. Novinářům to dnes řekl slovenský premiér Robert Fico. Podle Fica by visegrádské země měly vyzvat Evropskou komisi, aby připravila opatření, která zmiňovaným praktikám zabrání.