18. 4. 2012 |Štěpánka Čechová, Zbyněk Zykmund, Mirko Kašpar |Zprávy z domova

Po večerním jednání Věcí veřejných zřejmě odejde Bártovo křídlo do opozice. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to řekl poslanec VV Josef Novotný. V druhém kroku by se 'bártovci' nebránili podle Novotného ani variantě pomoci ČSSD s vyslovením nedůvěry vládě.