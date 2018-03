19. 4. 2015 |Kateřina Daňková, Simona Bartošová |Regiony

Dnes je to na den přesně 6 let, co se celé Česko dozvědělo o osudu malé Natálky z Vítkova na Opavsku. Ve dvou letech jen zázrakem přežila žhářský útok čtveřice neonacistů, kteří do domu její rodiny v noci vhodili zápalné lahve. Zatímco oni si odpykávají trest 20 až 22 let ve vězení, těžce popálená dívka se učí žít dál. Už nastoupila do první třídy.