13. 3. 2012 |Petra Benešová, Mirko Kašpar |Zprávy z domova

Zahraniční studenti by mohli v budoucnu snadněji získávat česká víza. Doposud trvá českým úřadům i měsíce, než studentům pobyt v Česku vyřídí. Čekací lhůty by se mohly o týdny zkrátit. Vyplynulo to z jednání zástupců ministerstva vnitra, vysokých škol a neziskových organizací.