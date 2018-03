11. 4. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Někdejší ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý bral úplatky od svých známých a od advokátní kanceláře Šachta & Partners. Peníze chtěl za to, že s nimi za nemocnici uzavřel v rozporu se zákonem smlouvy na poskytování konzultací nebo služeb. Tvrdí to obžaloba, kterou začne v květnu řešit pražský městský soud. Popsanou činností si prý přišel na téměř 12 milionů korun, za což mu hrozí až 12 let vězení. Dbalý korupci a manipulaci s tendry odmítá.