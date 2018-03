Vladimír Haber

5. 1. 2013 |Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Nečekanou remízu uhráli čeští házenkáři na Novoročním turnaji na jižní Moravě, když s Maďarskem hráli 28:28, i přes to, že nastoupili to utkání bez zraněných opor. Češi si tak po páteční prohře se Slovinskem připsali první body do tabulky. Poslední utkání čeká svěřence trenéra Vladimíra Habera zítra proti Polsku.