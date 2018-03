9. 6. 2015 |Vojtěch Bureš |Zprávy z domova

Hokejová reprezentace je bez trenéra. Vladimír Růžička rezignovat poté, co Radiožurnál dnes dopoledne odvysílal reportáže, ve kterých mluví rodiče hokejistů o tom, že si Růžička za umístění hráčů do klubů a také za to, že budou mít šanci hrát, nechal platit.