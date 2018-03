24. 5. 2013 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková, Jan Suchan |Fotbal

Rok co rok usedá k přenosu z finále fotbalové Ligy mistrů a s uspokojením si při tom může říkat, že zatímco se jiní teprve snaží, on už ji vyhrál. A letos, při zítřejším duelu Borussie Dortmund s Bayernem Mnichov, si to poprvé bude říkat coby čtyřicetiletý. Věčně usměvavý Vladimír Šmicer, co do sběru trofejí nejúspěšnější český fotbalista poslední doby, slaví své jubileum právě dnes.