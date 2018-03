Vladimír Sobotka

Paříž| 17. 5. 2017 |František Kuna, VM |MS hokej 2017

Až do jedenácti večer čekali čeští hokejisté na to, jestli se na čtvrtfinále MS budou stěhovat do Kolína. Díky výhře Němců, ale klíčový zápas odehrají v Paříži, soupeři budou Rusové.