15. 8. 2013 |Věra Hájková |Regiony

Vyrobit si svého netopýra, pohladit toho opravdového a jednoho vypustit do volné přírody, to vše bylo náplní netopýří noci ve Vlašimi. Kromě toho se návštěvníci dozvěděli i největší zajímavosti ze života netopýrů. Například to, že se dožívají i 40 let a že jeden netopýr sní za den i 2 a půl tisíce komárů. Do vlasů se také nezaplétají a ani krev lidem nesají.