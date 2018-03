21. 7. 2010 |Michaela Vetešková, Lenka Rafaelová |Zprávy z domova

Rodina Alfonse Muchy už po druhé marně požádala soud o předběžné opatření, které by zabránilo stěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy. Muchův vnuk John Mucha uvedl, že se proti tomuto rozhodnutí odvolá a zvažuje podání žaloby, která by určila, komu vlastně Slovanská epopej patří.