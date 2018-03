22. 2. 2017 |Radek Duchoň |Regiony

Za několik let se vysoké lodě dostanou z Německa po vodě až do centra Prahy. Teď jim v tom brání devět překážek. Jde hlavně o nízké mosty na vltavském hořínském plavebním kanálu těsně před soutokem v Mělníku. Ředitelství vodních cest je nechá do tří let vyměnit za nové, vyšší. Některé z nich budou dokonce zvedací. Než dělníci nové mosty postaví, musí udržovat ty staré.