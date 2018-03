vojenská intervence

12. 1. 2013 |Zdeněk Novák |Zprávy ze světa

Západoafrické státy ze sdružení ECOWAS pošlou své vojáky do Mali už v pondělí. Jejich misi schválila Rada bezpečnosti OSN už v prosinci, jednotky ale měly do země dorazit až na podzim. K akci je ale přiměla Francie. Ta své vojáky do Mali už poslala a vládní jednotky s jejich podporou znovudobyly první části území. Podle prezidenta Francoise Hollanda zůstanou Francouzi v Mali až do úplné porážky teroristů západoafrické Al-Káidy.