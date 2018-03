22. 4. 2016 |Martin Knitl |Historie

Pátý a poslední díl reportáže Uniforma plukovníka Kandareliho se vrací z daleké Gruzie zpátky do České republiky. Čestný občan Opavy, plukovník Iraklij Levanovič Kandareli si ve svých téměř 93 letech přál, aby to nejcennější, co má doma, skončilo právě v českém muzeu. Dodnes totiž naplno prožívá události před 71 lety, kdy spolu s mnoha dalšími osvobozoval Ostravsko.