volba prezidenta

7. 3. 2017 |Kristýna Novotná |Zprávy z domova

Senátoři by měli ve středu definitivně rozhodnout o podobě pravidel volby prezidenta. Netrpělivě na to čekají především nezávislí kandidáti, kteří kvůli absenci jasných podmínek se sběrem podpisů na nominační archy prozatím otálejí. Obávají se, aby stihli potřebné množství podpisů posbírat včas. Horní komora bude hlasovat o sněmovní verzi zákona, která počítá i nadále s peticí o 50 000 podpisech. Nově by pak signatáři měli připojit číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.