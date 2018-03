volba prezidenta 2018

Praha| 22. 12. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Stávající hlavě státu Miloši Zemanovi by v přímé volbě prezidenta dalo hlas nejvíce lidí, a to 32 procent. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš by dostal 21,5 procenta hlasů.