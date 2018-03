Volby do Evropského parlamentu

24. 5. 2014 |Jan Beneš |Regiony

Hlasy do místního referenda odevzdávají obyvatelé Hrobčic na Teplicku. Referendum se koná v rámci voleb do Evropského parlamentu. Přes osm stovek voličů má rozhodnout, jestli má obec odkoupit bývalý uprchlický tábor v Červeném Újezdu. Někteří obyvatelé se bojí, že by se do areálu mohli nastěhovat nepřizpůsobiví.