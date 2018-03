Volby Německo 2017

27. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Křesťanským a sociálním demokratům se při nedělních zemských volbách v jedné z nejmenších německých zemí - Sársku - podařilo mobilizovat desetitisíce nevoličů, což přispělo k jejich dobrému výsledku. Ukazuje to analýza společnosti Infratest dimap pro veřejnoprávní televizi ARD. Pokud by to dokázali zopakovat i při zářijových parlamentních volbách, mohli by výrazně oslabit Alternativu pro Německo (AfD).