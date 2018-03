22. 3. 2010 |Věra Masopustová, Lenka Rafaelová |Zprávy z domova

Snížení korupce a investice do vzdělání, vědy a výzkumu. To je základ ekonomického programu, se kterým půjde do voleb Strana zelených. Zelení například navrhují odpolitizovat a na druhou stranu posílit Nejvyšší kontrolní úřad a zvýšit kompetence Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.