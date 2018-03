volební kampaň

16. 6. 2012 |Věra Masopustová, ak |Zprávy z domova

ČSSD dá na podzimní volby do krajů a senátu devadesát milionů korun. Podle Martina Starce, místopředsedy ČSSD pro hospodaření, to budou vlastní stranické peníze. Část půjde z kontokorentního úvěru, který strana na konci roku splatí. Starec to uvedl na konferenci, kde sociální demokraté ladí volební program.