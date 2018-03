volební program

12. 9. 2013 |Věra Masopustová |Zprávy z domova

TOP 09 a lidovci dnes představili své volební programy. Strana TOP 09 postavila program na mottech "Víme, kam jdeme" a "Víme, co chceme". KDU-ČSL si zvolila motto "Dáme zemi do pořádku". Chce to udělat například zavedením progresivní daně. Ta by měla mít tři pásma - 12 až 20 a 28 procent.