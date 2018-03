volební účast

7. 9. 2013 |Silvie Mikulcová |Zprávy z domova

Kdyby byly volby povinné, vyřešilo by to nízkou účast. Opět to naznačil prezident Miloš Zeman, tentokrát v rozhovoru pro regionální Deník. Zároveň ale dodal, že takový návrh by se mu asi stěží podařilo prosadit. Česko čekají na podzim parlamentní volby a právě v těchto dnech politické strany představují své kandidátky i programy. Myšlenku povinné volební účasti odmítají.