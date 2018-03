11. 10. 2014 |Dominika Píhová |Zprávy z domova

Volební místnosti se po celé České republice dnes ve 14 hodin uzavřely. Skončily tak volby do obecních zastupitelstev spolu s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Sčítání hlasů v případě komunálních voleb zřejmě potrvá až do nedělního rána.