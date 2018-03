volný obchod

13. 2. 2013 |Ondřej Houska, krw |Ekonomika

Evropská unie začne jednat se Spojenými státy o dohodě o uvolnění obchodu. To by vedlo ke zlevnění amerických výrobků v obchodech nebo při jejich objednání přes internet. Dohoda by také měla pomoci hospodářskému růstu v celé Evropě.