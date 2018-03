vražedkyně

28. 12. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Francouzský prezident Francois Hollande udělil milost ženě, která v roce 2012 zavraždila svého násilnického manžela. Oznámila to kancelář prezidenta. Jacqueline Sauvageová byla v roce 2014 odsouzena k deseti letům vězení za to, že loveckou puškou zastřelila muže, který ji desítky let tloukl. Odvolací soud loni rozsudek potvrdil.